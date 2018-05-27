Поліція затримала 18 осіб після фіналу Ліги чемпіонів

Співробітники правоохоронних органів затримали 18 осіб після фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверпулем.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції України.

Начальник головного управління Нацполіціі по Києву Андрій Крищенко заявив, що під час матчу відбулося дві сутички між уболівальниками:

"На футбольному матчі були присутні близько 50 000 громадян. Все пройшло досить спокійно. Було дві сутички між уболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону", - розповів він.

"Після закінчення матчу кілька молодих людей намагалися затіяти бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб і доставили до районного управління поліції. Надалі їх діям буде дана правова оцінка", - підсумував Крищенко.