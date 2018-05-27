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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 12:41
Італійський журналіст назвав капітана Реала "сином шлюхи"
|Серхіо Рамос
Італійський журналіст Іван Дзаццароні, директор Corriere dello Sport - Stadio обізвав капітана Реала Серхіо Рамоса "сином шлюхи".
В своєму Твіттері він прокоментував картинку, на якій видно, як Рамос показував язика за спиною у травмованого форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Se non è un fotomontaggio, è un gran figlio di mignotta. #Ramos pic.twitter.com/eSNZVLLbcq— Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 27 травня 2018 р.
"Якщо це не фотомонтаж, він той ще "син шлюхи", - написав італієць.
Як відомо, раніше Рамос похвалився прощальною футболкою Іньєсти.
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