Італійський журналіст назвав капітана Реала "сином шлюхи"

Серхіо Рамос

Італійський журналіст Іван Дзаццароні, директор Corriere dello Sport - Stadio обізвав капітана Реала Серхіо Рамоса "сином шлюхи".

В своєму Твіттері він прокоментував картинку, на якій видно, як Рамос показував язика за спиною у травмованого форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Se non è un fotomontaggio, è un gran figlio di mignotta. #Ramos pic.twitter.com/eSNZVLLbcq — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 27 травня 2018 р.

"Якщо це не фотомонтаж, він той ще "син шлюхи", - написав італієць.

Як відомо, раніше Рамос похвалився прощальною футболкою Іньєсти.