Рамос побажав Салаху найшвидшого одужання
Захисник Реала Серхіо Рамос побажав швидкого одужання нападнику Ліверпуля Мохамеду Салаху.
Як відомо, Салах отримав травму в першому таймі гри з Реалом.
El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 травня 2018 р.
"В одних випадках футбол показує тобі своє наймиліше обличчя, в інших – найсуворіше. В першу чергу ми колеги. Бажаю тобі найшвидшого одужання, Салах. Майбутнє чекає тебе", – написав Рамос на своїй сторінці у Твіттері.
Після матчі італійський журналіст назвав Рамоса "сином шлюхи" за те, що іспанець показав язик спиною у травмованого форварда Ліверпуля.
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