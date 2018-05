Рамос побажав Салаху найшвидшого одужання

Захисник Реала Серхіо Рамос побажав швидкого одужання нападнику Ліверпуля Мохамеду Салаху.

Як відомо, Салах отримав травму в першому таймі гри з Реалом.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah