Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 14:47
У ФФУ спростували продаж квитків через спекулянтів і використання дитячих квот
Федерація футболу України спростувала інформацію про те, що продавала квитки на фінал через спекулянтів і що квитки були використані з квоти дітей.
Про це йдеться в заяві на сайті федерації.
"Офіційно повідомляємо, що відповідно до умов співпраці з УЄФА квитки, які були виділені Україні, поширювалися виключно серед заявок представників футбольного співтовариства. Відповідно до узгоджених правил квот дитячих квитків передбачено не було", - сказано в зверненні.
Раніше повідомлялося, що 1000 вболівальників Ліверпуля не можуть вилетіти до Києва.
Також була інформація, що більше 2200 уболівальників Реала повернули квитки на фінал ЛЧ в Києві.
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