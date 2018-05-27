У ФФУ спростували продаж квитків через спекулянтів і використання дитячих квот

Федерація футболу України спростувала інформацію про те, що продавала квитки на фінал через спекулянтів і що квитки були використані з квоти дітей.

Про це йдеться в заяві на сайті федерації.

"Офіційно повідомляємо, що відповідно до умов співпраці з УЄФА квитки, які були виділені Україні, поширювалися виключно серед заявок представників футбольного співтовариства. Відповідно до узгоджених правил квот дитячих квитків передбачено не було", - сказано в зверненні.

Раніше повідомлялося, що 1000 вболівальників Ліверпуля не можуть вилетіти до Києва.

Також була інформація, що більше 2200 уболівальників Реала повернули квитки на фінал ЛЧ в Києві.