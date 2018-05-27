Полтава - Чорноморець: де дивитися матч плей-офф за право грати в УПЛ

27-травня у матчі-відповіді за право виступати в УПЛ зіграють Полтава і Чорноморець.

Початок зустрічі - 17.00.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням .

Як відомо, перший матч закінчився мінімальною перемогою Чорноморця.