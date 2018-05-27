Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 15:07
Полтава - Чорноморець: де дивитися матч плей-офф за право грати в УПЛ
27-травня у матчі-відповіді за право виступати в УПЛ зіграють Полтава і Чорноморець.
Початок зустрічі - 17.00.
Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням .
Як відомо, перший матч закінчився мінімальною перемогою Чорноморця.
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