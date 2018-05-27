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27.05.2018  15:33

Колишній клуб Ротаня може стати суперником Динамо у Лізі чемпіонів

 

27-го травня було зіграно останній тур чемпіонату Чехії.

Славія розгромила в гостях Тепліце і, зберігши відрив у 3 очки від Яблонця, закінчила чемпіонат на 2-му місці. Чемпіоном стала Вікторія.

Таким чином, празька команда стала можливим суперником Динамо в 3-му раунді ЛЧ наступного сезону.

Якщо припустити, що з 2-го на 3-й раунд пройдуть клуби з більш високим коефіцієнтом (Аякс і Базель), то у Динамо буде тільки три можливі суперники: Фенербахче, Стандард і Славія.

Українські та російські клуби УЄФА розводить при жеребкуванні, а значить проти Спартака кияни не зіграють, пише tribuna.com.

Нагадаємо, в першій частині сезону за Славію грав хавбек Динамо Руслан Ротань, а повний сезон на правах оренди провів захисник Шахтаря Едуард Соболь.

Раніше стало відомо, коли Динамо отримає першого суперника по Лізі чемпіонів.





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