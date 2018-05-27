Колишній клуб Ротаня може стати суперником Динамо у Лізі чемпіонів
27-го травня було зіграно останній тур чемпіонату Чехії.
Славія розгромила в гостях Тепліце і, зберігши відрив у 3 очки від Яблонця, закінчила чемпіонат на 2-му місці. Чемпіоном стала Вікторія.
Таким чином, празька команда стала можливим суперником Динамо в 3-му раунді ЛЧ наступного сезону.
Якщо припустити, що з 2-го на 3-й раунд пройдуть клуби з більш високим коефіцієнтом (Аякс і Базель), то у Динамо буде тільки три можливі суперники: Фенербахче, Стандард і Славія.
Українські та російські клуби УЄФА розводить при жеребкуванні, а значить проти Спартака кияни не зіграють, пише tribuna.com.
Нагадаємо, в першій частині сезону за Славію грав хавбек Динамо Руслан Ротань, а повний сезон на правах оренди провів захисник Шахтаря Едуард Соболь.
Раніше стало відомо, коли Динамо отримає першого суперника по Лізі чемпіонів.
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