Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 15:47
Реал привіз кубок Ліги чемпіонів до Мадриду
Реал привіз кубок Ліги чемпіонів у Мадрид.
Про це повідомляє офіційний Twitter команди.
🛬🇪🇸🏆 ¡La Decimotercera ya está en Madrid!@SergioRamos | #CHAMP13NS pic.twitter.com/1a37q1HNFa— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 27 травня 2018 р.
"Тринадцятий вже в Мадриді!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Реал обіграв Ліверпуль з рахунком 3:1 у фіналі Ліги чемпіонів у Києві.
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