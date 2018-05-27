В УЄФА високо оцінили рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів
|Александер Чеферін
Президент УЄФА Александер Чеферін високо оцінив рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів.
Про це інформує офіційний портал Києва.
"Хотів би подякувати Києву і меру Віталію Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги Чемпіонів. Не треба забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Я переконаний, принаймні половина вболівальників повернуться до Києва знову", – зазначив Александер Чеферін.
Він також додав, якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги Чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку подію.
"Фінал Ліги чемпіонів – це найбільша подія, тому ви точно зможете", – сказав президент УЄФА.
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