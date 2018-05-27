В УЄФА високо оцінили рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів

Александер Чеферін

Президент УЄФА Александер Чеферін високо оцінив рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів.

Про це інформує офіційний портал Києва.

"Хотів би подякувати Києву і меру Віталію Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги Чемпіонів. Не треба забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Я переконаний, принаймні половина вболівальників повернуться до Києва знову", – зазначив Александер Чеферін.

Він також додав, якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги Чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку подію.

"Фінал Ліги чемпіонів – це найбільша подія, тому ви точно зможете", – сказав президент УЄФА.

Раніше повідомлялося, що у ФФУ спростували продаж квитків через спекулянтів і використання дитячих квот.