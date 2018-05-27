Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
57 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.05.2018  16:22

Кварцяний пообіцяв за три сезони вивести любителів у Першу лігу

Віталій Кварцяний

Віталій Кварцяний працюватиме з любительським клубом Таврія-Скіф.

Про це повідомив президент клубу Сергій Каліман на своїй сторінці в Фейсбук.

"Контракт підписаний!!! Віталій Володимирович пообіцяв за три сезони вивести Таврію-Скіф в Першу лігу...", - написав він.

Кварцяний в грудня 2017 перервав тренерську діяльність, покинувши Волинь. Зараз він є головою Волинської федерації футболу.

Таврія-Скіф з села Роздол Михайлівського району Запорізької області виступає в чемпіонаті України серед аматорів.





Читай також
Кварцяний: Ковель - це Чикаго. Ковель - шість букв, Чикаго - шість букв. ВІДЕО
Без Кварцяного: Верес оновив список кандидатів на посаду головного тренера
Кварцяний очолить команду з УПЛ?
Кварцяного переобрали главою федерації футболу Волині
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
16:22
Футбол. Кварцяний пообіцяв за три сезони вивести любителів у Першу лігу
16:04
Футбол. В УЄФА високо оцінили рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів
15:47
Футбол. Реал привіз кубок Ліги чемпіонів до Мадриду
15:33
Футбол. Колишній клуб Ротаня може стати суперником Динамо у Лізі чемпіонів
15:07
Футбол. Полтава - Чорноморець: де дивитися матч плей-офф за право грати в УПЛ
14:47
Футбол. У ФФУ спростували продаж квитків через спекулянтів і використання дитячих квот
14:17
Футбол. Рамос побажав Салаху найшвидшого одужання
13:48
Теніс. Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!