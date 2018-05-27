Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 16:22
Кварцяний пообіцяв за три сезони вивести любителів у Першу лігу
|Віталій Кварцяний
Віталій Кварцяний працюватиме з любительським клубом Таврія-Скіф.
Про це повідомив президент клубу Сергій Каліман на своїй сторінці в Фейсбук.
"Контракт підписаний!!! Віталій Володимирович пообіцяв за три сезони вивести Таврію-Скіф в Першу лігу...", - написав він.
Кварцяний в грудня 2017 перервав тренерську діяльність, покинувши Волинь. Зараз він є головою Волинської федерації футболу.
Таврія-Скіф з села Роздол Михайлівського району Запорізької області виступає в чемпіонаті України серед аматорів.
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