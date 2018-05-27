Кварцяний пообіцяв за три сезони вивести любителів у Першу лігу

Віталій Кварцяний

Віталій Кварцяний працюватиме з любительським клубом Таврія-Скіф.

Про це повідомив президент клубу Сергій Каліман на своїй сторінці в Фейсбук.

"Контракт підписаний!!! Віталій Володимирович пообіцяв за три сезони вивести Таврію-Скіф в Першу лігу...", - написав він.

Кварцяний в грудня 2017 перервав тренерську діяльність, покинувши Волинь. Зараз він є головою Волинської федерації футболу.

Таврія-Скіф з села Роздол Михайлівського району Запорізької області виступає в чемпіонаті України серед аматорів.