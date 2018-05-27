Колишня дружина Шовковського збирається відсудити у нього чергове майно

Олександр Шовковський і Ольга Альонова

Екс-дружина Олександра Шовковського Ольга Альонова хоче отримати від колишнього воротаря Динамо земельну ділянку біля Буковеля.

Про це повідомляє Курс.

У 2006 році Шовковський купив 4 земельні ділянки сумарною площею 0,7 га в селищі Поляниця Яремченського району біля курорту Буковель.

За словами Альонової, колишній чоловік приховав від неї цю покупку і коли вони оформляли розлучення і поділ майна, Олександр не вказав, що йому належать ці земельні ділянки. У 2017 році Шовковський виставив їх на продаж.

Адвокат екс-голкіпера заявила, що в 2016 році майно було вже розділене рішенням суду в Києві, коли Альонова отримала будинок біля столиці України і 0,2 га землі.

Але Яремченський міський суд вирішив, що справу потрібно ще раз розглянути, оскільки при попередньому розділі це майно не було вказано. Зараз усі 4 земельні ділянки арештовані, 15 червня відбудеться слухання свідчень Альонової в суді.

Нагадаємо, що Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину.