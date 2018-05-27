Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 23:16
Британський телеведучий: Каріусу треба менше часу проводити в перукарні і більше тренуватися
|Джеремі Кларксон
Колишній ведучий автомобільного шоу Top Gear Джеремі Кларксон розкритикував голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса.
Про це він написав у твіттері.
"Думаю, голкіпер Ліверпуля повинен менше часу проводити в перукарні і більше часу приділяти воротарським тренуванням", - поділився враженнями від провалу Каріуса Кларксон.
Oh dear. I think the Liverpool goal keeper should spend less time at the hairdressers and more time practicing goal keeping.— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 26 мая 2018 г.
Нагадаємо, що два з трьох м'ячів Реала у ворота Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів залетіли через жахливі помилки воротаря.
Також повідомлялося, що український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ.
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