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27.05.2018  23:16

Британський телеведучий: Каріусу треба менше часу проводити в перукарні і більше тренуватися

Джеремі Кларксон

Колишній ведучий автомобільного шоу Top Gear Джеремі Кларксон розкритикував голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса.

Про це він написав у твіттері.

"Думаю, голкіпер Ліверпуля повинен менше часу проводити в перукарні і більше часу приділяти воротарським тренуванням", - поділився враженнями від провалу Каріуса Кларксон.

Нагадаємо, що два з трьох м'ячів Реала у ворота Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів залетіли через жахливі помилки воротаря.

Також повідомлялося, що український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ.





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