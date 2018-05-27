Британський телеведучий: Каріусу треба менше часу проводити в перукарні і більше тренуватися

Джеремі Кларксон

Колишній ведучий автомобільного шоу Top Gear Джеремі Кларксон розкритикував голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса.

Про це він написав у твіттері.

"Думаю, голкіпер Ліверпуля повинен менше часу проводити в перукарні і більше часу приділяти воротарським тренуванням", - поділився враженнями від провалу Каріуса Кларксон.

Oh dear. I think the Liverpool goal keeper should spend less time at the hairdressers and more time practicing goal keeping. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 26 мая 2018 г.

Нагадаємо, що два з трьох м'ячів Реала у ворота Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів залетіли через жахливі помилки воротаря.

Також повідомлялося, що український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ.