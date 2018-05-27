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27.05.2018  23:34

Стало відомо, скільки гостей відвідало Київ під час фіналу ЛЧ

Уболівальники на Хрещатику / Інформатор

Державна прикордонна служба України оприлюднила кількість гостей Києва у дні фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

Українські прикордонники оформили в'їзд майже 25 000 уболівальників, які прибули до Києва на фінал ЛЧ. За останню добу в Україну в'їхало 15 000 фанатів.

Основний потік ішов через київські аеропорти, але деякі вболівальники прибували в Україну через аеропорти у Львові, Одесі, Харкові та Івано-Франківську, а також на потягах і автобусах.

На пунктах пропуску відвідувачам фіналу ЛЧ в Києві давали пріоритет у черзі.

Станом на ранок 27 травня, прикордонники вже оформили виїзд з України більше половини гостей фіналу ЛЧ.

Нагадаємо, що футбольний фанат смачно нокаутував п'яного дебошира в центрі Києва. ВІДЕО.





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