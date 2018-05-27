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356 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 23:34
Стало відомо, скільки гостей відвідало Київ під час фіналу ЛЧ
|Уболівальники на Хрещатику / Інформатор
Державна прикордонна служба України оприлюднила кількість гостей Києва у дні фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт відомства.
Українські прикордонники оформили в'їзд майже 25 000 уболівальників, які прибули до Києва на фінал ЛЧ. За останню добу в Україну в'їхало 15 000 фанатів.
Основний потік ішов через київські аеропорти, але деякі вболівальники прибували в Україну через аеропорти у Львові, Одесі, Харкові та Івано-Франківську, а також на потягах і автобусах.
На пунктах пропуску відвідувачам фіналу ЛЧ в Києві давали пріоритет у черзі.
Станом на ранок 27 травня, прикордонники вже оформили виїзд з України більше половини гостей фіналу ЛЧ.
Нагадаємо, що футбольний фанат смачно нокаутував п'яного дебошира в центрі Києва. ВІДЕО.
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