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27.05.2018  17:38

Провальний голкіпер Ліверпуля: Зараз нічого не відчуваю

Лоріс Каріус

Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус важко пережив помилки у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала (3:1).

Про це повідомляє TalkSport.

"Зараз нічого не відчуваю. Я програв матч для своєї команди. Відчуваю свою провину перед усіма. Приношу вибачення всім, прошу у команди вибачення, у клубу в цілому", - сказав голкіпер.

"Помилки дорого нам коштували. Якщо б я міг повернутися назад у часі, то зробив би це. Мені просто шкода мою команду. Знаю, що сьогодні я потягнув її до низу", - зізнався гравець.

"Зараз дуже важко. Але це життя воротаря. Ти повинен знову підняти свою голову. Мені просто дуже шкода всіх, адже ці голи фактично коштували нам титулу", - цитує Каріуса Футбол 24.

Нагадаємо, що український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ.





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