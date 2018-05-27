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302 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 17:55
Реал відсвяткував кубок Ліги чемпіонів у роздягальні НСК Олімпійський. ВІДЕО
|Реал з кубком Ліги чемпіонів
Мадридський Реал розпочав святкування перемоги в Лізі чемпіонів над Ліверпулем ще в роздягальні київського стадіону.
Відповідне відео королевський клуб розмістив у своєму твіттер-аккаунті.
Нагадаємо, що Реал привіз кубок Ліги чемпіонів до Мадриду.
😃🏆🍾 ¡La celebración de nuestros #CHAMP13NS en el vestuario! pic.twitter.com/iijE3lV4dJ— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 26 мая 2018 г.
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