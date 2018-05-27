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456 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 20:15
Клопп о 6 ранку співав пісні з уболівальниками після поразки від Реала. ВІДЕО
|Юрген Клопп / ФК Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп знайшов у собі сили співати пісні після поразки від Реала у фіналі Ліги чемпіонів (3:1).
"Ми бачили Кубок Ліги чемпіонів.
Довбана удача була цілком на боці Мадрида.
Клянемося, що залишимося крутими,
І повернемо кубок в Ліверпуль!" - співав Клопп.
Нагадаємо, що після гри наставник мерсисайдців почувався жахливо.
Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. 🔴 pic.twitter.com/lrm22OVzRr— Oliver Bond (@Oliver__Bond) 27 мая 2018 г.
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