Клопп о 6 ранку співав пісні з уболівальниками після поразки від Реала. ВІДЕО

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп знайшов у собі сили співати пісні після поразки від Реала у фіналі Ліги чемпіонів (3:1).

"Ми бачили Кубок Ліги чемпіонів.

Довбана удача була цілком на боці Мадрида.

Клянемося, що залишимося крутими,

І повернемо кубок в Ліверпуль!" - співав Клопп.

Нагадаємо, що після гри наставник мерсисайдців почувався жахливо.

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. 🔴 pic.twitter.com/lrm22OVzRr