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27.05.2018  23:49

Автобіографія Шовковського надійшла у продаж. ФОТО

Олександр Шовковський

Екс-голкіпер Динамо і збірної України Олександр Шовковський випустив автобіографію під назвою "Все в твоїх руках".

Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм.

"Я не був першим покупцем. Але тим не менше, хвилювався", - підписав світлину з новою книгою Шовковський.

Нагадаємо, що колишня дружина Шовковського збирається відсудити у нього чергове майно.





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