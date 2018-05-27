Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 23:49
Автобіографія Шовковського надійшла у продаж. ФОТО
|Олександр Шовковський
Екс-голкіпер Динамо і збірної України Олександр Шовковський випустив автобіографію під назвою "Все в твоїх руках".
Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм.
"Я не був першим покупцем. Але тим не менше, хвилювався", - підписав світлину з новою книгою Шовковський.
Нагадаємо, що колишня дружина Шовковського збирається відсудити у нього чергове майно.
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