Автобіографія Шовковського надійшла у продаж. ФОТО

Олександр Шовковський

Екс-голкіпер Динамо і збірної України Олександр Шовковський випустив автобіографію під назвою "Все в твоїх руках".

Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм.

"Я не був першим покупцем. Але тим не менше, хвилювався", - підписав світлину з новою книгою Шовковський.

Нагадаємо, що колишня дружина Шовковського збирається відсудити у нього чергове майно.