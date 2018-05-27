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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 22:51
Нойок забив потужний штрафний у чемпіонаті Білорусі. ВІДЕО
|Олександр Нойок
Півзахисник мінського Динамо Олександр Нойок забив гол у матчі 9 туру чемпіонату Білорусі проти Смолевичі.
Українець відзначився на 82 хвилині потужним ударом зі штрафного.
У підсумку його команда виграла 2:0.
Нагадаємо, що Нойок не проти білоруського громадянства.
Раніше повідомлялося, що українець Нойок вдруге поспіль став найкращим гравцем року в мінському Динамо.
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