Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
473 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 21:22
Екс-гравець Дніпра перейшов до Мілана
|Іван Стринич
Захисник Сампдорії, який з 2011 до 2014 року виступав за Дніпро, Іван Стринич підписав трирічний контракт з Міланом.
Про це повідомив сам футболіст, пише Football Italia.
"Сезон закінчився, тому я можу заявити, що я більше не гравець Сампдорії. Я підписав трирічний контракт з Міланом. Думаю, клуб оголосить про трансфер вже після чемпіонату світу", - цитує хорвата Трибуна.
Нагадаємо, що півзахисник збірної України зацікавив міланський клуб.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій