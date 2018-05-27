Екс-гравець Дніпра перейшов до Мілана

Іван Стринич

Захисник Сампдорії, який з 2011 до 2014 року виступав за Дніпро, Іван Стринич підписав трирічний контракт з Міланом.

Про це повідомив сам футболіст, пише Football Italia.

"Сезон закінчився, тому я можу заявити, що я більше не гравець Сампдорії. Я підписав трирічний контракт з Міланом. Думаю, клуб оголосить про трансфер вже після чемпіонату світу", - цитує хорвата Трибуна.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України зацікавив міланський клуб.