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27.05.2018  22:30

УЄФА назвала команду сезону в Лізі чемпіонів

 

УЄФА опублікувала команду сезону Ліги чемпіонів 2017/18, до якої увійшли 18 гравців.

Воротарі: Навас (Реал), Аліссон (Рома)

Захисники: Кімміх (Баварія), Рамос, Марсело, Варан (усі – Реал), К'єлліні (Ювентус), ван Дейк (Ліверпуль)

Півзахисники: Де Брюйне (Манчестер Сіті), Хамес (Баварія), Кроос, Модріч, Каземіро (усі – Реал)

Нападники: Джеко (Рома), Фірміно, Салах (обидва – Ліверпуль), Мессі (Барселона), Роналду (Реал)

Нагадаємо, що Лігу чемпіонів 2017/18 мадридський Реал виграв у Ліверпуля (3:1).





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