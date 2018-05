УЄФА назвала команду сезону в Лізі чемпіонів

УЄФА опублікувала команду сезону Ліги чемпіонів 2017/18, до якої увійшли 18 гравців.

Воротарі: Навас (Реал), Аліссон (Рома)

Захисники: Кімміх (Баварія), Рамос, Марсело, Варан (усі – Реал), К'єлліні (Ювентус), ван Дейк (Ліверпуль)

Півзахисники: Де Брюйне (Манчестер Сіті), Хамес (Баварія), Кроос, Модріч, Каземіро (усі – Реал)

Нападники: Джеко (Рома), Фірміно, Салах (обидва – Ліверпуль), Мессі (Барселона), Роналду (Реал)

Нагадаємо, що Лігу чемпіонів 2017/18 мадридський Реал виграв у Ліверпуля (3:1).

UEFA's Technical Observers have chosen their #UCL Squad of the Season. Do you agree with their selection? pic.twitter.com/BYqyIA0DJ9