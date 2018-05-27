Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
164 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 22:30
УЄФА назвала команду сезону в Лізі чемпіонів
УЄФА опублікувала команду сезону Ліги чемпіонів 2017/18, до якої увійшли 18 гравців.
Воротарі: Навас (Реал), Аліссон (Рома)
Захисники: Кімміх (Баварія), Рамос, Марсело, Варан (усі – Реал), К'єлліні (Ювентус), ван Дейк (Ліверпуль)
Півзахисники: Де Брюйне (Манчестер Сіті), Хамес (Баварія), Кроос, Модріч, Каземіро (усі – Реал)
Нападники: Джеко (Рома), Фірміно, Салах (обидва – Ліверпуль), Мессі (Барселона), Роналду (Реал)
Нагадаємо, що Лігу чемпіонів 2017/18 мадридський Реал виграв у Ліверпуля (3:1).
UEFA's Technical Observers have chosen their #UCL Squad of the Season. Do you agree with their selection? pic.twitter.com/BYqyIA0DJ9— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 27 мая 2018 г.
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