Стало відомо, чи отримає Десна атестат для участі в УПЛ

Чернігівська Десна, яка вийшла в УПЛ, здолавши Зірку, отримає атестат для участі в Прем'єр-лізі.

Про це повідомив президент ПФЛ Сергій Макаров під час нагородження команди бронзовими медалями Першої ліги.

Нагадаємо, що Десна запросила до Чернігова зіркового екс-форварда Барселони.