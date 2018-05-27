Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
324 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 22:14
Стало відомо, чи отримає Десна атестат для участі в УПЛ
Чернігівська Десна, яка вийшла в УПЛ, здолавши Зірку, отримає атестат для участі в Прем'єр-лізі.
Про це повідомив президент ПФЛ Сергій Макаров під час нагородження команди бронзовими медалями Першої ліги.
Нагадаємо, що Десна запросила до Чернігова зіркового екс-форварда Барселони.
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