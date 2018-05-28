Україна завершила сезон восьмою в рейтингу коефіцієнтів УЄФА

УЄФА оновила рейтинг національних асоціацій за підсумками сезону.

Україна посіла 8 сходинку, значно поступаючись Португалії за кількістю очок.

За оновленим рейтингом, перше місце займає англійська Прем'єр Ліга, по 4 команди від якої почнуть єврокубкову осінь в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Від України путівки отримали по 2 представники.

Нагадаємо, що УЄФА назвала команду сезону в Лізі чемпіонів