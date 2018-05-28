Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 10:23
Україна завершила сезон восьмою в рейтингу коефіцієнтів УЄФА
УЄФА оновила рейтинг національних асоціацій за підсумками сезону.
Україна посіла 8 сходинку, значно поступаючись Португалії за кількістю очок.
За оновленим рейтингом, перше місце займає англійська Прем'єр Ліга, по 4 команди від якої почнуть єврокубкову осінь в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Від України путівки отримали по 2 представники.
Нагадаємо, що УЄФА назвала команду сезону в Лізі чемпіонів
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|1.
|ІспанІя
|23.000
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|106.998
|2.
|Англія
|16.785
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|79.605
|3.
|Італія
|14.166
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|76.249
|4.
|Германія
|14.714
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|71.427
|5.
|Франція
|8.500
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|56.415
|6.
|Росія
|10.416
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|53.382
|7.
|Португалія
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|47.248
|8.
|Україна
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|41.133
|9.
|Бельгія
|6.400
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|38.500
|10.
|Турція
|6.700
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|35.800
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