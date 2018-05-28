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28.05.2018  10:23

Україна завершила сезон восьмою в рейтингу коефіцієнтів УЄФА

 

УЄФА оновила рейтинг національних асоціацій за підсумками сезону.

Україна посіла 8 сходинку, значно поступаючись Португалії за кількістю очок.

За оновленим рейтингом, перше місце займає англійська Прем'єр Ліга, по 4 команди від якої почнуть єврокубкову осінь в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Від України путівки отримали по 2 представники.

Нагадаємо, що УЄФА назвала команду сезону в Лізі чемпіонів

    13/14 14/15 15/16 16/17 17/18  
1. ІспанІя 23.000 20.214 23.928 20.142 19.714 106.998
2. Англія 16.785 13.571 14.250 14.928 20.071 79.605
3. Італія 14.166 19.000 11.500 14.250 17.333 76.249
4. Германія 14.714 15.857 16.428 14.571  9.857 71.427
5. Франція 8.500 10.916 11.083 14.416 11.500 56.415
6. Росія 10.416 9.666 11.500 9.200 12.600 53.382
7. Португалія 9.916 9.083 10.500 8.083 9.666 47.248
8. Україна 7.833 10.000 9.800 5.500 8.000 41.133
9. Бельгія 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500
10. Турція 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800




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