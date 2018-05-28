Троє гравців Інгульця "здавали" матч Кубка України проти Волині

Олександр Поворознюк

У програмі Профутбол на каналі 2 + 2 було опубліковано відео, в якому президент Інгулу Олександр Поворознюк допитував колишнього гравця команди Ігоря Пащенко.

Сам футболіст розповів про пропозицію зіграти договірний матч і як діє ця схема. За його словами, брали участь він і ще двоє гравців під час поєдинку Кубка України 2015/2016 проти Волині.

Також програма зробила власний сюжет, присвячений організації тіньових ігор в українському футболі і розслідування цієї справи.

Нагадуємо, що свою думку про договірні матчі висловив і Віталій Кварцяний.