Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
226 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 10:58
Троє гравців Інгульця "здавали" матч Кубка України проти Волині
|Олександр Поворознюк
У програмі Профутбол на каналі 2 + 2 було опубліковано відео, в якому президент Інгулу Олександр Поворознюк допитував колишнього гравця команди Ігоря Пащенко.
Сам футболіст розповів про пропозицію зіграти договірний матч і як діє ця схема. За його словами, брали участь він і ще двоє гравців під час поєдинку Кубка України 2015/2016 проти Волині.
Також програма зробила власний сюжет, присвячений організації тіньових ігор в українському футболі і розслідування цієї справи.
Нагадуємо, що свою думку про договірні матчі висловив і Віталій Кварцяний.
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