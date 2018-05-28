Родині голкіпера Ліверпуля погрожують смертю

Лоріс Каріус

Поліція Мерсисайда відкрила розслідування з приводу погроз на адресу голкіпера Ліверуля Лоріса Каріуса за підсумками фінального матчу Ліги чемпіонів з Реалом.

Як стверджує The Telegraph, Каріус і його родина стали об'єктом погроз після того, як воротар зробив дві грубі помилки в фіналі.

Користувачі соціальних мереж погрожують німцеві і його близьким розправою. Один з них написав наступне: "Я вб'ю твою дівчину". В інших повідомленнях фанати побажали синам Каріуса померти від раку, а його родині - просто померти.

У поліції Ліверпуля заявили наступне: "Ми дуже серйозно ставимося до постів такого роду в соцмережах. Будь-які встановлені правопорушення будуть розслідуватися", - цитує представника правопорядку ua-football.com.

Раніше була інформація, що Ліверпуль шукає заміну невдасі Каріусу.