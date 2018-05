Родині голкіпера Ліверпуля погрожують смертю

Поліція Мерсисайда відкрила розслідування з приводу погроз на адресу голкіпера Ліверуля Лоріса Каріуса за підсумками фінального матчу Ліги чемпіонів з Реалом.

Як стверджує The Telegraph, Каріус і його родина стали об'єктом погроз після того, як воротар зробив дві грубі помилки в фіналі.

