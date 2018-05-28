Родині голкіпера Ліверпуля погрожують смертю
|Лоріс Каріус
Поліція Мерсисайда відкрила розслідування з приводу погроз на адресу голкіпера Ліверуля Лоріса Каріуса за підсумками фінального матчу Ліги чемпіонів з Реалом.
Як стверджує The Telegraph, Каріус і його родина стали об'єктом погроз після того, як воротар зробив дві грубі помилки в фіналі.
You Never Walk Alone #UCLFinal2018 #Karius pic.twitter.com/XSObv6cqHq— Jake (@Everything_City) 26 травня 2018 р.
Користувачі соціальних мереж погрожують німцеві і його близьким розправою. Один з них написав наступне: "Я вб'ю твою дівчину". В інших повідомленнях фанати побажали синам Каріуса померти від раку, а його родині - просто померти.
У поліції Ліверпуля заявили наступне: "Ми дуже серйозно ставимося до постів такого роду в соцмережах. Будь-які встановлені правопорушення будуть розслідуватися", - цитує представника правопорядку ua-football.com.
Раніше була інформація, що Ліверпуль шукає заміну невдасі Каріусу.
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