Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
463 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 11:31
Захисник Динамо до кінця тижня перейде в новий клуб
Захисник Динамо Євген Хачеріді протягом тижня може стати гравцем грецького ПАОКа.
Євген Хачеріді близький до переходу в грецький ПАОК. За інформацією видання onsports.gr, клуб і гравець знаходяться на кінцевому етапі переговорів і захисник протягом тижня може підписати контракт з віце-чемпіоном Греції.
Контракт українця з Динамо закінчується влітку 2018 року і кияни не планують продовжувати угоду з футболістом.
Нагадуємо, що один з легіонерів Динамо залишив команду.
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