Захисник Динамо до кінця тижня перейде в новий клуб

Захисник Динамо Євген Хачеріді протягом тижня може стати гравцем грецького ПАОКа.

Євген Хачеріді близький до переходу в грецький ПАОК. За інформацією видання onsports.gr, клуб і гравець знаходяться на кінцевому етапі переговорів і захисник протягом тижня може підписати контракт з віце-чемпіоном Греції.

Контракт українця з Динамо закінчується влітку 2018 року і кияни не планують продовжувати угоду з футболістом.

Нагадуємо, що один з легіонерів Динамо залишив команду.