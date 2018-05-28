Стало відомо, до кого ще поліція приходила з обшуком у справі по договорняках

Олександр Алексєєнко

Стало відомо ще про п'ять футболістів, в яких було проведено обшук в зв'язку з підозрою в участі в договірних матчах.

Про це повідомили в ефірі Профутболу.

Обшуки були проведені у екс-гравця Кривбасу, Чорноморця і Олександрії Юрія Данченка, Дениса Андрієнка (Таврія, Дніпро, Кривбас), Олександра Алексєєнка (ЦСКА, Арсенал, Шахтар, Металург), Володимира Козленка (Нива, Єдність, Полтава) і Романа Пахолюка (Говерла, Дніпро, Арсенал).

Нагадаємо, в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів. МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб. Обшуки за підозрою в організації договірних матчів пройшли у Олександра Севідова і Арановского.