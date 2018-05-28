Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
197 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 11:35
Стало відомо, до кого ще поліція приходила з обшуком у справі по договорняках
|Олександр Алексєєнко
Стало відомо ще про п'ять футболістів, в яких було проведено обшук в зв'язку з підозрою в участі в договірних матчах.
Про це повідомили в ефірі Профутболу.
Обшуки були проведені у екс-гравця Кривбасу, Чорноморця і Олександрії Юрія Данченка, Дениса Андрієнка (Таврія, Дніпро, Кривбас), Олександра Алексєєнка (ЦСКА, Арсенал, Шахтар, Металург), Володимира Козленка (Нива, Єдність, Полтава) і Романа Пахолюка (Говерла, Дніпро, Арсенал).
Нагадаємо, в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів. МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб. Обшуки за підозрою в організації договірних матчів пройшли у Олександра Севідова і Арановского.
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