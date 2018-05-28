Екс гравець збірної Англії: Бейл в МЮ? Усі б хотіли цього, проте навряд чи він залишить Реал
|Криштіану Роналду та Гарет Бейл
Герой фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 між Реалом та Ліверпулем (3:1) Гарет Бейл навряд чи залишить мадридський клуб.
Незважаючи на інформацію про те, що ним зацікавилася Баварія, а раніше хотів бачити у себе МЮ, Бейл скоріше за все залишиться у Мадриді, вважає екс-зірка манкуніанців та збірної Англії Поул Скоулз.
"Чи вірю я у те, що Бейл перейде в МЮ? Напевно ні. Єдина причина, за якою Бейл може залишити Мадрид, це якщо у самому Реалі захочуть цього", - каже Скоулз.
"Я сподіваюся, що якщо це станеться, Бейл перейде саме в МЮ. Принаймні кожен фанат команди хотів би цього - Бейл талановитий та здібний гравець, а головне - забиває багато голів", - цитує екс-футболіста Sky Sports.
Нагадаємо, що Бейл розповів, як забив історичний гол Ліверпулю ударом через себе.
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