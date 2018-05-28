Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
446 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 16:20
Тренера Чорноморця після вильоту з УПЛ побили фанати команди. ФОТО
|Костянтин Фролов
Фанати Чорноморця у своєрідному стилі помстилися за виліт своєї команди із УПЛ за результатами стикових матчів із Полтавою (1:0 та 0:3).
Коли керманич команди Костянтин Фролов підійшов до сектору ультрас на стадіоні у Полтаві, то отримав декілька стусанів від них.
Незважаючи на те, що спеціаліст майже одразу після агресивного прояву реакції ультрас на поразку залишив місце подій, він отримав гематому навколо ока.
Про те, якою була реакція Фролова на дії фанатів, поки не повідомляється.
Додамо, що після першого матчу в Одесі Фролов заявив, що Полтава не дарма зайняла друге місце у Першій лізі.
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