Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 16:43
Полтава вийшла в УПЛ: відео голів матчу з Чорноморцем, радість гравців та фанатів
27 травня Полтава, яка зайняла друге місце у чемпіонаті Першої ліги-2017/18, здобула путівку у Прем'єр-лігу.
Підвищення у класі стало можливим завдяки перемозі у другому стиковому матчі над Чорноморцем 3:0.
Полтавці шокували одеситів у додатковому часі, забивши два голи на 105-й та 112-й хвилинах.
Після матчу футболісти, керівництво клубу та вболівальники висловлювали свої емоції на футбольному полі стадіону Локомотив.
Нагадаємо, що із представників Першої ліги крім Полтави в УПЛ-2018/19 будуть грати Арсенал-Київ та чернігівська Десна.
Раніше стало відомо, чи відповідає ФК Полтава вимогам Прем'єр-ліги.
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