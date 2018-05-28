Полтава вийшла в УПЛ: відео голів матчу з Чорноморцем, радість гравців та фанатів

27 травня Полтава, яка зайняла друге місце у чемпіонаті Першої ліги-2017/18, здобула путівку у Прем'єр-лігу.

Підвищення у класі стало можливим завдяки перемозі у другому стиковому матчі над Чорноморцем 3:0.

Полтавці шокували одеситів у додатковому часі, забивши два голи на 105-й та 112-й хвилинах.

Після матчу футболісти, керівництво клубу та вболівальники висловлювали свої емоції на футбольному полі стадіону Локомотив.

Нагадаємо, що із представників Першої ліги крім Полтави в УПЛ-2018/19 будуть грати Арсенал-Київ та чернігівська Десна.

Раніше стало відомо, чи відповідає ФК Полтава вимогам Прем'єр-ліги.