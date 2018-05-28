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28.05.2018  16:43

Полтава вийшла в УПЛ: відео голів матчу з Чорноморцем, радість гравців та фанатів

 

27 травня Полтава, яка  зайняла друге місце у чемпіонаті Першої ліги-2017/18, здобула путівку у Прем'єр-лігу.

Підвищення у класі стало можливим завдяки перемозі у другому стиковому матчі над Чорноморцем 3:0.

Полтавці шокували одеситів у додатковому часі, забивши два голи на 105-й та 112-й хвилинах. 

Після матчу футболісти, керівництво клубу та вболівальники висловлювали свої емоції на футбольному полі стадіону Локомотив. 

Нагадаємо, що із представників Першої ліги крім Полтави в УПЛ-2018/19 будуть грати Арсенал-Київ та чернігівська Десна. 

Раніше стало відомо, чи відповідає ФК Полтава вимогам Прем'єр-ліги.





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