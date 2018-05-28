Символ Шахтаря не перейде у грецький клуб через Луческу
|Даріо Срна (праворуч) та Паулу Фонсека
Захисник Шахтаря Даріо Срна, що наразі відбуває дискваліфікацію через вживання допінгу, не перейде у грецький ПАОК.
Про це повідомляє СпортАрена.
Справа у тому, що його перехід форсував технічний директор Любош Міхел, але в даний час його повноваження сильно урізані.
Боси ПАОКа залишилися незадоволені роботою словака в минулому сезоні і перед літнім трансферним вікном надали більше повноважень тренеру Развану Луческу (сину екс-керманича Шахтаря Мірчі - ред.), у чиї плани Срна не входить.
Нагадаємо, 36-річний захисник виступає за Шахтар з 2003 року і є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів - їх у нього більше півтисячі. За цей час Срна став не тільки лідером клубу, з яким рахувався навіть Рінат Ахметов, а й справжнім символом гірників.
Раніше повідомлялося, що Срна спростував свій перехід у ПАОК.
Також стало відомо, що керманич Шахтаря Паулу Фонсека не проти бачити Срну у своєму тренерському штабі.
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