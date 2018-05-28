Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
304 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
28.05.2018  17:13

Символ Шахтаря не перейде у грецький клуб через Луческу

 Даріо Срна (праворуч) та Паулу Фонсека

Захисник Шахтаря Даріо Срна, що наразі відбуває дискваліфікацію через вживання допінгу, не перейде у грецький ПАОК.

Про це повідомляє СпортАрена.

Справа у тому, що його перехід форсував технічний директор Любош Міхел, але в даний час його повноваження сильно урізані. 

Боси ПАОКа залишилися незадоволені роботою словака в минулому сезоні і перед літнім трансферним вікном надали більше повноважень тренеру Развану Луческу (сину екс-керманича Шахтаря Мірчі - ред.), у чиї плани Срна не входить.

Нагадаємо, 36-річний захисник виступає за Шахтар з 2003 року і є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів - їх у нього більше півтисячі. За цей час Срна став не тільки лідером клубу, з яким рахувався навіть Рінат Ахметов, а й справжнім символом гірників. 

Раніше повідомлялося, що Срна спростував свій перехід у ПАОК.

Також стало відомо, що керманич Шахтаря Паулу Фонсека не проти бачити Срну у своєму тренерському штабі.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
17:52
Футбол. Корея виграла у Гондураса, Італія проти Саудівської Аравії. Інші товариські матчі
17:26
Футбол. Динамо та Бешикташ готують велику угоду: стали відомі подробиці
17:13
Футбол. Символ Шахтаря не перейде у грецький клуб через Луческу
16:59
ЧС-2018. Футболіст Реала, що травмувався у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, відновиться до старту Мундіалю
16:43
Футбол. Полтава вийшла в УПЛ: відео голів матчу з Чорноморцем, радість гравців та фанатів
16:20
Футбол. Тренера Чорноморця після вильоту з УПЛ побили фанати команди. ФОТО
15:58
Футбол. Екс гравець збірної Англії: Бейл в МЮ? Усі б хотіли цього, проте навряд чи він залишить Реал
15:22
Футбол. Барселона випередила Реал в авторитетному рейтингу, Шахтар - вище за Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!