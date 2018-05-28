Португалія зіграла в нічию з Тунісом, Італія перемогла Саудівську Аравію. Інші товариські матчі

28 травня в Європі та інших частинах світу розпочалися товариські матчі, у рамках яких учасники ЧС-2018 готуються до важливого старту.

Так, Корея переграла Гондурас, який не пробився на мундіаль, програвши у стикових матчах Австралії. Матч відбувся у Тегу та завершився перемогою азіатів із рахунком 2:0.

У понеділок цікавими обіцяють бути протистояння Саудівської Аравії, з якою зіграла унічию Україна, з Італією, а також зустріч Франції та Ірландії.

Нагадаємо, чемпіонат світу відбудеться у Росії з 14 червня по 15 липня.

Міжнародні товариські матчі

28 травня

Корея - Гондурас - 2:0

Голи: 1:0 - 60 Сон Хин Мін, 2:0 - 76 Мун Сон Мін.

Боснія - Чорногорія - 0:0.

Туреччина – Іран 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 6 Тосун, 2:0 – 50 Тосун, 2:1 – 90, пенальті Дежага.

Італія – Саудівська Аравія 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 21 Балотеллі, 2:0 – 68 Белотті, 2:1 – 72 Аль-Шехрі.

Португалія – Туніс 2:2 (2:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 22 Андре Сілва, 2:0 – 34 Жоау Маріу, 2:1 – 39 Бадрі, 2:2 – 64 Бен-Юссеф.

Нігерія – ДР Конго 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 15 Трост-Еконг, 1:1 – 78, пенальті Маланго.

Франція – Ірландія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 40 Жиру, 2:0 – 43 Фекір.