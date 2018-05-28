Коноплянка про супергол Бейла Ліверпулю: Ми усі так можемо, треба лише дійти до фіналу ЛЧ
|Гарет Бейл/Real Madrid
Гарет Бейл обрав правильне рішення, коли у фіналі Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем (3:1) пробив через себе та забив другий гол у ворота суперника.
Про це заявив лідер збірної України, вінгер Шальке Євген Коноплянка.
"Ми всі люди і я впевнений, що коли-то подібне "залетить" і у нас. Однак це може статися як на тренуванні, так і в фіналі Ліги чемпіонів. Як бачимо, у Бейла вийшло. Коли він пробив, то відразу не зрозумів, влучив у ціль чи ні. Всі ми здатні на подібне, проте головне - спочатку дістатися до фіналу", - каже українець.
"Я думаю, Бейл вибрав непоганий варіант. Ризик отримати травму при приземленні? Для тренування подібних ударів необхідно батути підкладати! Насправді, гол вийшов шикарним", - цитує Коно zbirna.com.
Нагадаємо, Бейл став автором дублю у ворота Ліверпуля.
Раніше повідомлялося, що після матчу Бейл розповів, як він забив свій супергол Ліверпулю.
Також стало відомо, що Бейлом цікавиться Баварія та Манчестер Юнайтед.
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