Коноплянка про супергол Бейла Ліверпулю: Ми усі так можемо, треба лише дійти до фіналу ЛЧ

Гарет Бейл/Real Madrid

Гарет Бейл обрав правильне рішення, коли у фіналі Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем (3:1) пробив через себе та забив другий гол у ворота суперника.

Про це заявив лідер збірної України, вінгер Шальке Євген Коноплянка.

"Ми всі люди і я впевнений, що коли-то подібне "залетить" і у нас. Однак це може статися як на тренуванні, так і в фіналі Ліги чемпіонів. Як бачимо, у Бейла вийшло. Коли він пробив, то відразу не зрозумів, влучив у ціль чи ні. Всі ми здатні на подібне, проте головне - спочатку дістатися до фіналу", - каже українець.

"Я думаю, Бейл вибрав непоганий варіант. Ризик отримати травму при приземленні? Для тренування подібних ударів необхідно батути підкладати! Насправді, гол вийшов шикарним", - цитує Коно zbirna.com.

Нагадаємо, Бейл став автором дублю у ворота Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що після матчу Бейл розповів, як він забив свій супергол Ліверпулю.

Також стало відомо, що Бейлом цікавиться Баварія та Манчестер Юнайтед.