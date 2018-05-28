Україна може не зіграти з Албанією, названо причину

Андрій Шевченко / footboom

Збірна України може скасувати матч проти збірної Албанії, який заплановано на 3 червня.

Про це повідомив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Товариський матч збірної України з Албанією під питанням. Причина в тому, що не вдалося узгодити проведення цього матчу на стадіоні в швейцарській Женеві, а стадіон в Евіані, на якому пропонував провести матч агент, не витримує жодної критики. Тому, якщо не вдасться в терміновому порядку знайти іншу арену, гра, швидше за все не відбудеться", - цитує Шевченка Команда №1.

Нагадаємо, що 31 травня Україна зіграє з Марокко.