Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
350 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 19:11
Україна може не зіграти з Албанією, названо причину
|Андрій Шевченко / footboom
Збірна України може скасувати матч проти збірної Албанії, який заплановано на 3 червня.
Про це повідомив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.
"Товариський матч збірної України з Албанією під питанням. Причина в тому, що не вдалося узгодити проведення цього матчу на стадіоні в швейцарській Женеві, а стадіон в Евіані, на якому пропонував провести матч агент, не витримує жодної критики. Тому, якщо не вдасться в терміновому порядку знайти іншу арену, гра, швидше за все не відбудеться", - цитує Шевченка Команда №1.
Нагадаємо, що 31 травня Україна зіграє з Марокко.
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