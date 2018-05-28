Леоненко: Фінал Ліги чемпіонів перетворюється на першість міста
|Віктор Леоненко
Фінал Ліги чемпіонів поступово втрачає свій статус через курйозні голи, які трапилися в матчі Реал - Ліверпуль (3:1).
Так вважає експерт телеканалів Футбол 1/2 Віктор Леоненко.
"У першому таймі цього матчу огризались обидві команди. Якщо чесно, я не очікував, що Ліверпуль почне цей поєдинок саме так. Я думав, що англійці будуть побоюватися суперників, проте в підсумку саме вони мали цікавіший вигляд. Утім, незабаром усе стало на свої місця", - сказав екс-гравець Динамо.
"Коли Салах отримав травму – Ліверпуля не стало. Після цього все придумав Лоріс Каріус. Реалу нічого не потрібно було робити. Іспанська команда практично нічого не створила, лише після першого голу у команди з'явилися моменти", - підкреслив експерт.
"Взагалі, звертаючи увагу на забиті в цьому матчі голи, фінал Ліги чемпіонів перетворюється на першість міста", – цитує Леоненка footballua.tv.
Нагадаємо, що родині голкіпера Ліверпуля погрожують смертю.
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