Макаров: Є такі клуби, які возять футболістів на детектор брехні

Сергій Макаров

Президент ПФЛ Сергій Макаров спробував захистити клуби, які замішані у справі з договірними матчами.

Про це він сказав в ефірі Футбол 1.

"Я думаю, що не всі клуби на карті договірних матчів однаково заплямовані і однаково причетні. У різних клубів – різна ступінь причетності й різна вина. Тобто, одна справа, якщо замішано, умовно кажучи, керівництво клубу, і клуб повністю пронизаний цим. Інша справа, коли клуб намагається, бореться, очищається", - пояснив функціонер.

"Є такі клуби, які возять футболістів на детектор брехні, стежать за їхніми виступами, розривають контракти й виганяють винних. У другому випадку – зовсім інший ступінь провини, тут я б не став звинувачувати клуб. Це те, про що ми просимо", - підкреслив Макаров.

"Наголошуємо, що все це – підозри. Поки що немає судових рішень, результатів розслідування. Після того, як правоохоронні органи і судова система відпрацюють, тоді ми і будемо остаточно когось звинувачувати, і деякі клуби зможуть відновити своє добре ім'я", - додав президент ПФЛ.

Нагадаємо, в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів. МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб. Обшуки за підозрою в організації договірних матчів пройшли у Олександра Севідова і Арановского.

Пізніше стало відомо про нових фігурантів у справах договірних матчів.