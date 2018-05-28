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241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 20:59
Шевченко розповів про долю Ріанчо в збірній України
|Андрій Шевченко і Рауль Ріанчо / footboom
Помічник головного тренера збірної України Рауль Ріанчо залишається працювати в команді.
Про це повідомив головний тренер збірної Андрій Шевченко.
"Перехід Ріанчо в Спартак? Коментувати тут нічого. Іспанський фахівець продовжує роботу в українській збірній", - цитує Шеву Команда №1.
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Руаль покидає збірну заради Спартака.
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