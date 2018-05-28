Шевченко розповів про долю Ріанчо в збірній України

Андрій Шевченко і Рауль Ріанчо / footboom

Помічник головного тренера збірної України Рауль Ріанчо залишається працювати в команді.

Про це повідомив головний тренер збірної Андрій Шевченко.

"Перехід Ріанчо в Спартак? Коментувати тут нічого. Іспанський фахівець продовжує роботу в українській збірній", - цитує Шеву Команда №1.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Руаль покидає збірну заради Спартака.

Пізніше іспанець повідомив деталі своєї роботи в збірній.