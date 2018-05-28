Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 21:36
Селезньов: Я і Шабанов можемо повторити гол Бейла у ворота Ліверпуля
|Євген Селезньов
Нападник збірної України Євген Селезньов вважає, що він і Артем Шабанов змогли б забити ударом через себе.
Про це форвард сказав в ефірі програми Профутбол.
"Хто з гравців збірної може забити такий гол? Ну, я можу. Напевно, Шабанов. Думаю, кожен може, але тут потрібен збіг обставин. Хоча, звичайно, саме так виконати може тільки Бейл. Але, напевно Андрій Шевченко ще міг так виконати, коли грав", - сказав Селезньов.
Нагадаємо, що Селезньов створює хорошу атмосферу в збірній.
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