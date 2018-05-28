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28.05.2018  21:57

Єгипетський юрист зібрався відсудити у Рамоса мільярд євро за травму Салаху

Мохамед Салах отримав травму плеча в матчі з Реалом

Юрист із Єгипта Басс Вахбі подав до суду на капітана Реала Серхіо Рамоса за навмисне нанесення травми форварду Ліверпуля Мохамеду Салаху в фіналі Ліги чемпіонів (1:3).

Про це повідомляє Goal.com.

"Рамос навмисно травмував Салаха і повинен бути покараний за свої дії. Я подав позов і направив скаргу в ФІФА. Я попрошу компенсацію, яка може перевищити 1 мільярд євро, за фізичну і психологічну шкоду, яку Рамос завдав Салаху і єгипетському народу", - сказав юрист в ефірі єгипетського телеканалу Sada El-Balad.

У разі перемоги в суді Вахбі пообіцяв перевести гроші фонду Long Live Egypt, пише Трибуна.

Нагадаємо, що єгиптянин отримав травму плеча у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала і завчасно покинув поле.

Також повідомлялося, що травма Салаха не завадить йому зіграти на ЧС-2018.





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