Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
491 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 22:21
У збірній України чергові кадрові пертурбації
|Роман Яремчук (справа)
Богдан Бутко і Роман Яремчук випали з тренувального процесу збірної України через хворобу і травму відповідно.
Про це повідомляє footboom.
Захисник Шахтаря Бутко захворів, але продовжує перебувати в таборі команди, а нападник Гента травмував задню поверхню стегна.
Через кадровий дефіцит, Шевченко взяв на тренування двох гравців Металіста 1925: Олега Синицю і Владислава Краєва.
Нагадаємо, що раніше в збірній травмувалися Ярослав Ракицький, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв і Віталій Буяльський.
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