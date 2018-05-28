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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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28.05.2018  22:21

У збірній України чергові кадрові пертурбації

Роман Яремчук (справа)

Богдан Бутко і Роман Яремчук випали з тренувального процесу збірної України через хворобу і травму відповідно.

Про це повідомляє footboom.

Захисник Шахтаря Бутко захворів, але продовжує перебувати в таборі команди, а нападник Гента травмував задню поверхню стегна.

Через кадровий дефіцит, Шевченко взяв на тренування двох гравців Металіста 1925: Олега Синицю і Владислава Краєва.

Нагадаємо, що раніше в збірній травмувалися Ярослав Ракицький, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв і Віталій Буяльський.





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