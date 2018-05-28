Фанат Ліверпуля просить у мережі перкласти тату, яке він зробив у Києві українською. ФОТО

Фанат Ліверпуля в ніч фіналу Ліги чемпіонів у Києві зробив тату з написом "Ти ніколи не будеш іти один".

Його друг просить допомогти перкласти цей напис.

"Мій товариш прокинувся вранці з цим тату, хтось знає, що воно означає?" - написав Герант Томас у фейсбук.

Зазначимо, що так українською перекладається гімн Ліверпуля You'll Never Walk Alone.

Нагадаємо, що у фіналі ЛЧ Реал переміг мерсисайдців з рахунком 3:1.