Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
782 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 22:40
Фанат Ліверпуля просить у мережі перкласти тату, яке він зробив у Києві українською. ФОТО
Фанат Ліверпуля в ніч фіналу Ліги чемпіонів у Києві зробив тату з написом "Ти ніколи не будеш іти один".
Його друг просить допомогти перкласти цей напис.
"Мій товариш прокинувся вранці з цим тату, хтось знає, що воно означає?" - написав Герант Томас у фейсбук.
Зазначимо, що так українською перекладається гімн Ліверпуля You'll Never Walk Alone.
Нагадаємо, що у фіналі ЛЧ Реал переміг мерсисайдців з рахунком 3:1.
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