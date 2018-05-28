Динамо намагалося підписати хавбека збірної Польщі

Яцек Горальскі

Кілька місяців тому Динамо намагалося підписати півзахисника Лудогорца і збірної Польщі Яцека Горальскі.

Про це повідомляє Przeglad sportowy.

Кияни хотіли підписати 25-річного опорного півзахисника, але їм відмовили.

Тепер Горальскі може продовжити кар'єру у Фрайбурзі, німці запропонували за футболіста 2 мільйона євро.

У нинішньому сезоні він зіграв 35 матчів у всіх турнірах і потрапив у розширену заявку збірної Польщі на ЧС-2018. За збірну провів 3 матчі, пише Трибуна.

Нагадаємо, що захисник Динамо до кінця тижня перейде в новий клуб.