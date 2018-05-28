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452 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 22:57
Динамо намагалося підписати хавбека збірної Польщі
|Яцек Горальскі
Кілька місяців тому Динамо намагалося підписати півзахисника Лудогорца і збірної Польщі Яцека Горальскі.
Про це повідомляє Przeglad sportowy.
Кияни хотіли підписати 25-річного опорного півзахисника, але їм відмовили.
Тепер Горальскі може продовжити кар'єру у Фрайбурзі, німці запропонували за футболіста 2 мільйона євро.
У нинішньому сезоні він зіграв 35 матчів у всіх турнірах і потрапив у розширену заявку збірної Польщі на ЧС-2018. За збірну провів 3 матчі, пише Трибуна.
Нагадаємо, що захисник Динамо до кінця тижня перейде в новий клуб.
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