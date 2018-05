Ліверпуль підписав першого новачка за 50 мільйонів

Ліверпуль уклав угоду про співпрацю з півзахисником Монако Фабіньо.

24-річний бразилець підписав довгостроковий контракт.

Його трансфер обійшовся мерсисайдцям у 50 мільйонів євро плюс бонуси.

Нагадаємо, що Ліверпуль шукає заміну невдасі Каріусу.

"He has ability and mentality to play at the highest level in a number of positions. He can play ‘6’, ‘8’ and ‘2’. This is cool." 👍



The boss on why he's so excited about Fabinho signing: https://t.co/6AUt4XUyjg pic.twitter.com/hX49UVnLKk