Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
504 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 23:49
Ліверпуль підписав першого новачка за 50 мільйонів
|Фабіньо / ФК Ліверпуль
Ліверпуль уклав угоду про співпрацю з півзахисником Монако Фабіньо.
24-річний бразилець підписав довгостроковий контракт.
Його трансфер обійшовся мерсисайдцям у 50 мільйонів євро плюс бонуси.
Нагадаємо, що Ліверпуль шукає заміну невдасі Каріусу.
"He has ability and mentality to play at the highest level in a number of positions. He can play ‘6’, ‘8’ and ‘2’. This is cool." 👍— Liverpool FC (@LFC) 28 мая 2018 г.
The boss on why he's so excited about Fabinho signing: https://t.co/6AUt4XUyjg pic.twitter.com/hX49UVnLKk
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