Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
387 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 08:20
Динамо цікавиться 27-річним нападником Вісли
|Карлос Лопес
Форвард польської Вісли Карлос Лопес потрапив до сфери інтересів київського Динамо.
Про це повідомляє Sportdog.
За інформацією джерела, кияни стежать за футболістом, якого також хоче підписати АЕК.
Трансферна вартість Лопеса становить 3 мільйони євро.
У цьому сезоні гравець провів 36 матчів і забив 24 голи, пише Трибуна.
Нагадаємо, що у київського Динамо залишився фактично один нападник.
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