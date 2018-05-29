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29.05.2018  08:39

Португалія сенсаційно зіграла в нічию з Тунісом перед чемпіонатом світу. ВІДЕО

Португалія на тренуванні перед грою з Тунісом

Збірна Португалії провела товариську зустріч зі збірною Тунісу.

Чинні чемпіони Європи не змогли перемогти африканського суперника.

Нагадаємо, що захисник Динамо не потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС.

Товариський матч

28 травня

Португалія – Туніс 2:2 (2:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 22 Андре Сілва, 2:0 – 34 Жоау Маріу, 2:1 – 39 Бадрі, 2:2 – 64 Бен-Юссеф





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