Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
533 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 10:39
Коноплянка: Де Селезньов сказав таке про Шабанова? Може на дискотеці?
|Євген Коноплянка
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка потролив свого партнера Євгена Селезньова.
Про це повідомляє footboom.
"Де це він таке казав? Може, на дискотеці він таке сказав? Теж вірю в те, що Шабанов може забити подібний гол, адже він грає і в збірній, і в Динамо. Чи можу я? Можна спробувати, але для початку потрібно дійти до фіналу Ліги чемпіонів", - сказав Коноплянка.
Нагадаємо, Селезньов заявив, що він і Шабанов змогли б повторити удар Бейла у фіналі Ліги чемпіонів.
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