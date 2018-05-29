Коноплянка: Де Селезньов сказав таке про Шабанова? Може на дискотеці?

Євген Коноплянка

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка потролив свого партнера Євгена Селезньова.

Про це повідомляє footboom.

"Де це він таке казав? Може, на дискотеці він таке сказав? Теж вірю в те, що Шабанов може забити подібний гол, адже він грає і в збірній, і в Динамо. Чи можу я? Можна спробувати, але для початку потрібно дійти до фіналу Ліги чемпіонів", - сказав Коноплянка.

Нагадаємо, Селезньов заявив, що він і Шабанов змогли б повторити удар Бейла у фіналі Ліги чемпіонів.