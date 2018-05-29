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225 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 10:58
Українець Безус увійшов до топ-5 найкращих асистентів чемпіоната Бельгії
|Роман Безус
Український хавбек Сент-Труйдена Роман Безус посів п'яте місце в таблиці асистентів чемпіонату Бельгії.
Про це повідомляє Трибуна.
На його рахунку 8 гольових передач у 27 матчах. Також він відзначився 6-ма голами. Найкращим асистентом став півзахисник Брюгге Руд Вормер - він зробив 16 ассистов.
Український нападник Гента Роман Яремчук забив 9 голів у 32 матчах і посів 19 місце в таблиці бомбардирів. Також на його рахунку 3 ассисти.
Найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії став форвард Зюлте-Варегем Хамді Харбауі, він забив 22 голи. На п'ятому місці екс-форвард Динамо, нині футболіст Андерлехта, Лукаш Теодорчик з 15-ма забитими м'ячами.
Нагадаємо, що Безус ще не знає, чи продовжуватиме контракт зі своїм клубом.
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