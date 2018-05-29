Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
406 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 11:20
Президент ПФЛ поставив під сумнів ліквідацію клубу Першої ліги
|Сергій Макаров
Харківський Геліос не збирається ліквідовуватися.
Так вважає президент ПФЛ Сергій Макаров.
"ПФЛ зв'язалася з керівництвом сонячних. Наскільки ми знаємо, вони поки що просто розірвали контракти з гравцями. Тобто, грубо кажучи, відправили футболістів у відпустку, на відпочинок тощо. На сьогодні, за нашою інформацією, про ліквідацію клубу не йдеться", - цитує Макарова footboom.
Раніше повідомлялося, що Геліос розпочав процедуру ліквідації.
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