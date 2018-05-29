Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
406 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.05.2018  11:20

Президент ПФЛ поставив під сумнів ліквідацію клубу Першої ліги

Сергій Макаров

Харківський Геліос не збирається ліквідовуватися.

Так вважає президент ПФЛ Сергій Макаров.

"ПФЛ зв'язалася з керівництвом сонячних. Наскільки ми знаємо, вони поки що просто розірвали контракти з гравцями. Тобто, грубо кажучи, відправили футболістів у відпустку, на відпочинок тощо. На сьогодні, за нашою інформацією, про ліквідацію клубу не йдеться", - цитує Макарова footboom.

Раніше повідомлялося, що Геліос розпочав процедуру ліквідації.





Читай також
Макаров: Є такі клуби, які возять футболістів на детектор брехні
Макаров: Не зрозуміло, навіщо знищувати ПФЛ
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
13:20
Бокс. "Вас можуть вдарити нижче пояса", - Кличко порівняв роботу мера і боксера
13:12
Футбол. Стало відомо, чи зіграє Яремчук проти Марокко
12:46
Футбол. Григорчук піде на підвищення в Казахстані?
12:40
Футбол. Реал ефектно представив нову форму на наступний сезон. ФОТО, ВІДЕО
12:30
Теніс. Світоліна проти Кузьмової: кому віддають перевагу букмекери?
12:24
Футбол. Григорій Суркіс: Скасування матчу з Албанією - це непрофесіоналізм ФФУ
11:54
Футбол. Новачок УПЛ анонсував значні зміни в складі команди
11:37
Футбол. Марлос назвав головну зірку збірної Марокко
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!