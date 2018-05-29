Президент ПФЛ поставив під сумнів ліквідацію клубу Першої ліги

Сергій Макаров

Харківський Геліос не збирається ліквідовуватися.

Так вважає президент ПФЛ Сергій Макаров.

"ПФЛ зв'язалася з керівництвом сонячних. Наскільки ми знаємо, вони поки що просто розірвали контракти з гравцями. Тобто, грубо кажучи, відправили футболістів у відпустку, на відпочинок тощо. На сьогодні, за нашою інформацією, про ліквідацію клубу не йдеться", - цитує Макарова footboom.

Раніше повідомлялося, що Геліос розпочав процедуру ліквідації.