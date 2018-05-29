Марлос назвав головну зірку збірної Марокко

Юнес Беланда

У збірній Марокко грає Юнес Беланда, який є дуже технічним і фізично сильним.

Про це сказав півзахисник збірної України Марлос.

"Я думаю, що цей збір стане відмінним початком для впевненого виступу нашої команди проти Марокко. У них сильний колектив, у складі якого є дуже хороші футболісти", - вважає хавбек Шахтаря.

"Можу виділити серед гравців збірної Марокко Юнеса Беланду, який виступав за Динамо. Він дуже хороший індивідуально, сильний фізично. З таким виконавцями марокканці не можуть бути слабкими суперниками", - цитує Марлоса Команда №1.

Матч Україна - Марокко відбудеться 31 травня.

Нагадаємо, що Марлос зацікавив міланський клуб.