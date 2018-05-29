Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
286 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 11:37
Марлос назвав головну зірку збірної Марокко
|Юнес Беланда
У збірній Марокко грає Юнес Беланда, який є дуже технічним і фізично сильним.
Про це сказав півзахисник збірної України Марлос.
"Я думаю, що цей збір стане відмінним початком для впевненого виступу нашої команди проти Марокко. У них сильний колектив, у складі якого є дуже хороші футболісти", - вважає хавбек Шахтаря.
"Можу виділити серед гравців збірної Марокко Юнеса Беланду, який виступав за Динамо. Він дуже хороший індивідуально, сильний фізично. З таким виконавцями марокканці не можуть бути слабкими суперниками", - цитує Марлоса Команда №1.
Матч Україна - Марокко відбудеться 31 травня.
Нагадаємо, що Марлос зацікавив міланський клуб.
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