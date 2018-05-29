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432 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 11:13
Мадридський Атлетико може поповнитися зірковим футболістом
|Анхель Ді Марія
Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія може повернутися в Мадрид.
Як повідомляє AS, колишній гравець Реалу близький до переходу в Атлетико. За даними джерела, сам гравець хотів би попрацювати під керівництвом головного тренера мадридців Дієго Сімеоне.
Відзначається, що фахівець також зацікавлений в послугах Ді Марії, який у минулому сезоні провів 45 матчів, забивши 21 м'яч.
Нагадуємо, раніше Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку
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