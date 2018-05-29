Мадридський Атлетико може поповнитися зірковим футболістом

Анхель Ді Марія

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія може повернутися в Мадрид.

Як повідомляє AS, колишній гравець Реалу близький до переходу в Атлетико. За даними джерела, сам гравець хотів би попрацювати під керівництвом головного тренера мадридців Дієго Сімеоне.

Відзначається, що фахівець також зацікавлений в послугах Ді Марії, який у минулому сезоні провів 45 матчів, забивши 21 м'яч.

Нагадуємо, раніше Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку