Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
467 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 11:54
Новачок УПЛ анонсував значні зміни в складі команди
|Арсенал-Київ
Арсенал-Київ планує значне оновлення складу команди.
Про це розповів спортивний директор клубу Олександр Москаленко.
"10 червня приїдуть ті, хто буде на перегляді. Ті, кого ми підпишемо відразу - 15-го. У нас буде попередній збір днів на п'ять - так попросив тренер, щоб поспілкуватися з футболістами, яких ми плануємо підписати", - сказав фахвець.
"Перші два тижні ми проведемо у себе на базі в Щасливому. Команда буде вже повністю укомплектована. Потім ми можемо провести якийсь збір за межами нашої бази", - повідомив Москаленко в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що в Полтава і Десна вийшли в УПЛ, декласувавши Чорноморець і Зірку.
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