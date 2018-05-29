Новачок УПЛ анонсував значні зміни в складі команди

Арсенал-Київ

Арсенал-Київ планує значне оновлення складу команди.

Про це розповів спортивний директор клубу Олександр Москаленко.

"10 червня приїдуть ті, хто буде на перегляді. Ті, кого ми підпишемо відразу - 15-го. У нас буде попередній збір днів на п'ять - так попросив тренер, щоб поспілкуватися з футболістами, яких ми плануємо підписати", - сказав фахвець.

"Перші два тижні ми проведемо у себе на базі в Щасливому. Команда буде вже повністю укомплектована. Потім ми можемо провести якийсь збір за межами нашої бази", - повідомив Москаленко в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що в Полтава і Десна вийшли в УПЛ, декласувавши Чорноморець і Зірку.