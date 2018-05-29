Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
595 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.05.2018  12:24

Григорій Суркіс: Скасування матчу з Албанією - це непрофесіоналізм ФФУ

Григорій Суркіс

Федерація футболу України непрофесійно вчинила, допустивши скасування матчу Україна - Албанія.

Так вважає екс-президент ФФУ Григорій Суркіс.

"Ви знаєте, я не хочу зараз коментувати цю, скажу так, недбалість людей, які поняття не мають, що таке національна команда. Власне кажучи, ці люди довели до того, що 17-річні юнаки по праву завоювали місце у фінальній частині Євро U-17, але плакали від несправедливості.

А винними зробили і звільнили якихось менеджерів, які взагалі не мали ніякого стосунку до організації турніру. Хіба це здоровий підхід, досвід і професіоналізм?

Люди, які займаються футболом заради піару самих себе, не заслуговують того, щоб я їх характеризував. ФФУ все розповідає, що у них все добре...

Чистої води популізм, який не має нічого спільного з розумінням того, що потрібно робити для того, щоб дитячі душі не страждали.

І для того, щоб у нашого легендарного Андрія Шевченка була можливість повною мірою зосередитися на тренувальному процесі. А йому доводиться говорити слова, які, таке враження, виправдовують дії ФФУ...

Мовляв, Федерація футболу взагалі не винна, а агент якийсь домовлявся про все. А хто агента цього шукав?! Це як так, що агент відповідає за те, буде матч чи ні?!

На сьогодні не мають гідності, яка дозволяє переживати за свої промахи, розуміти, що ти займаєшся футболом не для себе особисто, а для країни.

Збірна збирається відразу після закінчення чемпіонату країни, їдуть, тренуються і готуються до товариських матчів, до слова, про суперників я мовчу, а в кінцевому підсумку виявляється, що один з матчів не може відбутися або перебуває під знаком питання.

Це чистої води непрофесіоналізм", - цитує Суркіса-старшого Динамоманія.

Нагадаємо, що матч Україна - Албанія скоріше за все не відбудеться через відсутність належної інфраструктури.





Читай також
Суркіс перед фіналом Ліги чемпіонів згадав про слова Лобановського, які б могли надихнути Реал та Ліверпуль
Дивилися за ним: Суркіс зробив несподівану заяву щодо головної зірки Ліверпуля
Прес-аташе Динамо натякнув журналісту, що дасть квиток на фінал ЛЧ за позитивний матеріал про Суркіса. ВІДЕО
Тренер Динамо зустрівся із Суркісом щодо можливих трансферів
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
13:20
Бокс. "Вас можуть вдарити нижче пояса", - Кличко порівняв роботу мера і боксера
13:12
Футбол. Стало відомо, чи зіграє Яремчук проти Марокко
12:46
Футбол. Григорчук піде на підвищення в Казахстані?
12:40
Футбол. Реал ефектно представив нову форму на наступний сезон. ФОТО, ВІДЕО
12:30
Теніс. Світоліна проти Кузьмової: кому віддають перевагу букмекери?
12:24
Футбол. Григорій Суркіс: Скасування матчу з Албанією - це непрофесіоналізм ФФУ
11:54
Футбол. Новачок УПЛ анонсував значні зміни в складі команди
11:37
Футбол. Марлос назвав головну зірку збірної Марокко
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!