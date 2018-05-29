Григорій Суркіс: Скасування матчу з Албанією - це непрофесіоналізм ФФУ

Григорій Суркіс

Федерація футболу України непрофесійно вчинила, допустивши скасування матчу Україна - Албанія.

Так вважає екс-президент ФФУ Григорій Суркіс.

"Ви знаєте, я не хочу зараз коментувати цю, скажу так, недбалість людей, які поняття не мають, що таке національна команда. Власне кажучи, ці люди довели до того, що 17-річні юнаки по праву завоювали місце у фінальній частині Євро U-17, але плакали від несправедливості.

А винними зробили і звільнили якихось менеджерів, які взагалі не мали ніякого стосунку до організації турніру. Хіба це здоровий підхід, досвід і професіоналізм?

Люди, які займаються футболом заради піару самих себе, не заслуговують того, щоб я їх характеризував. ФФУ все розповідає, що у них все добре...

Чистої води популізм, який не має нічого спільного з розумінням того, що потрібно робити для того, щоб дитячі душі не страждали.

І для того, щоб у нашого легендарного Андрія Шевченка була можливість повною мірою зосередитися на тренувальному процесі. А йому доводиться говорити слова, які, таке враження, виправдовують дії ФФУ...

Мовляв, Федерація футболу взагалі не винна, а агент якийсь домовлявся про все. А хто агента цього шукав?! Це як так, що агент відповідає за те, буде матч чи ні?!

На сьогодні не мають гідності, яка дозволяє переживати за свої промахи, розуміти, що ти займаєшся футболом не для себе особисто, а для країни.

Збірна збирається відразу після закінчення чемпіонату країни, їдуть, тренуються і готуються до товариських матчів, до слова, про суперників я мовчу, а в кінцевому підсумку виявляється, що один з матчів не може відбутися або перебуває під знаком питання.

Це чистої води непрофесіоналізм", - цитує Суркіса-старшого Динамоманія.

Нагадаємо, що матч Україна - Албанія скоріше за все не відбудеться через відсутність належної інфраструктури.